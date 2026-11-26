L'intervento è scattato in seguito alla segnalazione della dirigenza scolastica, allertata da alcuni compagni di classe che avevano riferito come il giovane, nei giorni precedenti, si fosse già presentato a lezione armato. I militari hanno intercettato e fermato il 22enne poco prima dell'ingresso nell'edificio. Le successive perquisizioni nell'abitazione e nell'auto in uso al ragazzo hanno permesso ai Carabinieri di scoprire e sequestrare un vero e proprio arsenale: un secondo revolver calibro 32, diverse munizioni di vario calibro, 9,1 grammi di polvere da sparo e due giubbotti antiproiettile completi di placche balistiche. Terminati gli accertamenti, il 22enne è stato condotto nel carcere di San Vittore.