A Milano, nella mattinata di giovedì 26 novembre, un 22enne si è presentato davanti all'istituto superiore che frequenta armato di una pistola calibro 22 con un colpo in canna, ma è stato bloccato dai carabinieri prima che potesse entrare in classe. I militari della compagnia Porta Magenta hanno arrestato uno studente italiano di 22 anni, iscritto all'ITS Innova Professioni, con l'accusa di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo.
In casa e in auto un'altra arma e non solo
L'intervento è scattato in seguito alla segnalazione della dirigenza scolastica, allertata da alcuni compagni di classe che avevano riferito come il giovane, nei giorni precedenti, si fosse già presentato a lezione armato. I militari hanno intercettato e fermato il 22enne poco prima dell'ingresso nell'edificio. Le successive perquisizioni nell'abitazione e nell'auto in uso al ragazzo hanno permesso ai Carabinieri di scoprire e sequestrare un vero e proprio arsenale: un secondo revolver calibro 32, diverse munizioni di vario calibro, 9,1 grammi di polvere da sparo e due giubbotti antiproiettile completi di placche balistiche. Terminati gli accertamenti, il 22enne è stato condotto nel carcere di San Vittore.