Non sarà rimpatriato Ilyes Zahani, il 20enne accusato di aver aggredito il rabbino Tzemach Mizrachi a Milano lo scorso settembre. Il tribunale di Milano ha infatti sospeso il provvedimento di espulsione della prefettura di Lodi per il giovane, nato in Italia da famiglia tunisina. Zahani è stato condannato a 8 mesi, con pena sospesa, per aver accerchiato e preso a calci e pugni il religioso ebraico dopo averlo riconosciuto per il tradizionale copricapo. Per i fatti sono stati condannati e già rimpatriati il fratello del 20enne e un amico.
Il ricorso accolto
Il 12 novembre, dopo la sentenza, Ilyes Zahani era stato portato nel Cpr di via Corelli in attesa del rimpatrio. Da poco il giovane è uscito dal Cpr, dopo che il giudice ha accolto l'istanza di sospensione dell'espulsione presentata dalla sua legale, l'avvocata Chiara Nicolai. Il ricorso contro l'espulsione sarà discusso in un'udienza fissata per l'8 febbraio. Il fratello era già stato espulso in Tunisia il primo ottobre, mentre l'altro ragazzo in Marocco. Su questi due casi pendono dei ricorsi in Tribunale.
Il pestaggio a Bande Nere
Era il pomeriggio del 16 settembre quando in zona Bande Nere, a Milano, i tre ragazzi di origine nordafricana avevano accerchiato e insultato il rabbino, per poi gettarlo a terra e prenderlo a calci e pugni. Fermati, avevano riferito agli inquirenti di averlo "fatto per scherzo".