Non sarà rimpatriato Ilyes Zahani, il 20enne accusato di aver aggredito il rabbino Tzemach Mizrachi a Milano lo scorso settembre. Il tribunale di Milano ha infatti sospeso il provvedimento di espulsione della prefettura di Lodi per il giovane, nato in Italia da famiglia tunisina. Zahani è stato condannato a 8 mesi, con pena sospesa, per aver accerchiato e preso a calci e pugni il religioso ebraico dopo averlo riconosciuto per il tradizionale copricapo. Per i fatti sono stati condannati e già rimpatriati il fratello del 20enne e un amico.