Dopo il rogo mortale il 52enne era stato portato in psichiatria all'ospedale San Paolo di Milano in quanto era rientrato nel suo appartamento e aveva chiamato la Polizia minacciando il suicidio. L'uomo era poi stato sentito in questura, ma non erano emerse prove che fosse stato lui ad appiccare le fiamme anche perché non era ancora stato stabilito, come poi è avvenuto, che anche le fiamme nell'appartamento al secondo piano della scala D dove abitava l'83enne, erano di origine dolosa.