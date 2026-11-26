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La polizia, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano di 52 anni per omicidio e incendio aggravati. Il provvedimento riguarda due roghi dolosi dell'11 e del 26 ottobre scorsi in un condominio di via Piero Bottoni a Milano, dove l'uomo risiede. Il 26 ottobre l'incendio è stato appiccato nell'appartamento al secondo piano dove abitava una donna di 83 anni, con disabilità e allettata. L'anziana è morta per un'intossicazione da monossido di carbonio e gravi lesioni.
Dopo il rogo mortale il 52enne era stato portato in psichiatria all'ospedale San Paolo di Milano in quanto era rientrato nel suo appartamento e aveva chiamato la Polizia minacciando il suicidio. L'uomo era poi stato sentito in questura, ma non erano emerse prove che fosse stato lui ad appiccare le fiamme anche perché non era ancora stato stabilito, come poi è avvenuto, che anche le fiamme nell'appartamento al secondo piano della scala D dove abitava l'83enne, erano di origine dolosa.
Le indagini hanno portato alla risoluzione del caso. Nelle ore precedenti l'incendio, l'uomo aveva minacciato alcuni condomini: "Brucio il palazzo", aveva detto. Gli accertamenti chimici nell'abitazione della 83enne hanno confermato l'origine dolosa di entrambi i roghi: sul divano dell'abitazione della donna è stata rilevata la presenza di un prodotto accelerante uguale a quello trovato all'interno della copertura del cortile condominiale dove era stato appiccato il primo incendio l'11 ottobre. La comparazione con le analisi svolte sugli indumenti dell'uomo aveva dato esito positivo. L'arrestato, con precedenti penali e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è stato portato nel carcere di San Vittore a Milano.