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E' stato condannato a 10 anni di reclusione Vincenzo Lanni, il 60enne che, il 3 novembre del 2025, accoltellò alla schiena ferendola gravemente una 43enne manager di Finlombarda mentre stava andando a lavoro, in piazza Gae Aulenti, zona dei grattacieli milanesi. Una donna a lui "sconosciuta" e scelta come obiettivo "a caso", come era emerso anche da un video. Lo ha deciso, nel processo con rito abbreviato, la gup di Milano Chiara Valori, riconoscendo l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, contestata dalla pm Maria Cristina Ria. La pm oggi aveva chiesto una condanna a 12 anni e 2 mesi.
La perizia
Una perizia nelle indagini ha accertato la piena capacità di intendere e di volere al momento del fatto di Lanni, che aveva già espiato una condanna a 8 anni per due tentati omicidi nel 2015 per aver accoltellato due pensionati in provincia di Bergamo. Poi, era stato rimesso in libertà, perché giudicato non più socialmente pericoloso. In quel procedimento gli era stato riconosciuto un vizio parziale di mente, mentre la perizia psichiatrica disposta nell'inchiesta milanese, pur segnalando i suoi disturbi psichici, ha stabilito che era pienamente capace quando ha inferto quella terribile coltellata alla schiena alla manager con una lama da 23 centimetri. Nelle indagini dei carabinieri era stato ricostruito anche che l'uomo, pochi giorni prima del tentato omicidio, aveva comprato il coltello.
Il risarcimento alla donna
La giudice ha anche disposto la misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni a pena espiata per Lanni, che è stato anche condannato a versare 50mila euro di provvisionale di risarcimento alla donna, assistita come parte civile dall'avvocato Paolo Cardone. "Si sta riprendendo, è viva per miracolo, per questione di centimetri, e sta affrontando un percorso di riabilitazione psicologica post traumatica", ha chiarito il legale. "L'ambulanza quel mattino è arrivata subito e anche per questo lei si è salvata", ha aggiunto l'avvocato Cardone.
"Volevo colpire il potere economico, ma non uccidere. Il mio obiettivo era colpire un dipendente Unicredit. Io lavoravo per Unicredit e sono stato buttato fuori", aveva sostenuto, in sostanza, il 60enne dopo l'arresto davanti alla gip Rossana Mongiardo, che aveva firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (tuttora l'uomo è a San Vittore ed era presente al momento della sentenza), riconoscendo l'imputazione con l'aggravante della premeditazione contestata dalla Procura.