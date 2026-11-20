Una perizia nelle indagini ha accertato la piena capacità di intendere e di volere al momento del fatto di Lanni, che aveva già espiato una condanna a 8 anni per due tentati omicidi nel 2015 per aver accoltellato due pensionati in provincia di Bergamo. Poi, era stato rimesso in libertà, perché giudicato non più socialmente pericoloso. In quel procedimento gli era stato riconosciuto un vizio parziale di mente, mentre la perizia psichiatrica disposta nell'inchiesta milanese, pur segnalando i suoi disturbi psichici, ha stabilito che era pienamente capace quando ha inferto quella terribile coltellata alla schiena alla manager con una lama da 23 centimetri. Nelle indagini dei carabinieri era stato ricostruito anche che l'uomo, pochi giorni prima del tentato omicidio, aveva comprato il coltello.