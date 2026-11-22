Un 66enne è stato trasportato in ospedale in pericolo di vita dopo essere stato aggredito da un 63enne a colpi di ombrello. Secondo quanto emerso finora tra i due, cittadini cinesi, sarebbe scoppiato un diverbio poi degenerato in aggressione. È successo in piazzale Maciachini, a Milano, nei pressi di un fast food. I passanti hanno udito le urla e visto l'uomo riverso a terra e hanno quindi allertato i soccorsi. Gli operatori del 118, giunti sul posto, hanno trovato il 66enne in arresto cardiaco e l'hanno trasportato presso l'ospedale Niguarda dove si trova attualmente ricoverato in Rianimazione neurochirurgica in pericolo di vita.