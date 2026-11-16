Palermo, accoltella in strada l'ex della fidanzata: arrestato 20enne

Avrebbe accoltellato in strada l'ex della attuale fidanzata e poi, insieme a due complici, si sarebbe dato alla fuga. In breve tempo però l'uomo, un 20enne palermitano, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. La vittima, soccorsa dal personale del 118 e trasportata d'urgenza in ospedale, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e ora è fuori pericolo. Secondo i primi accertamenti investigativi alla base del gesto ci sarebbero motivi di gelosia legati a una passata relazione sentimentale intercorsa tra la vittima e una 25enne del posto, attuale fidanzata dell'arrestato.