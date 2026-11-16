Palermo, accoltella in strada l'ex della fidanzata: arrestato 20enne

Avrebbe accoltellato in strada l'ex della attuale fidanzata e poi, insieme a due complici, si sarebbe dato alla fuga. In breve tempo però l'uomo, un 20enne palermitano, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. La vittima, soccorsa dal personale del 118 e trasportata d'urgenza in ospedale, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e ora è fuori pericolo. Secondo i primi accertamenti investigativi alla base del gesto ci sarebbero motivi di gelosia legati a una passata relazione sentimentale intercorsa tra la vittima e una 25enne del posto, attuale fidanzata dell'arrestato.
Palermo, aggredisce l'ex della fidanzata
L'aggressione si è verificata nelle scorse ore nella zona della stazione centrale di Palermo. La vittima, 19 anni appena, secondo quanto ricostruito dai carabinieri anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e le dichiarazioni di alcuni testimoni, sarebbe stata picchiata e poi colpita all'addome con un coltello a farfalla, con una lama di dieci centimetri.
La fuga e l'arresto
Dopo l'aggressione, il gruppo si sarebbe dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Ma, le ricerche avviate dai carabinieri hanno permesso di rintracciare i tre giovani in breve tempo. Non solo: nel corso della perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione del 20enne, i militari hanno anche trovato e sequestrato l'arma verosimilmente utilizzata per l'aggressione, con ancora tracce di sangue, e gli indumenti indossati durante l'aggressione. Sequestrati anche i telefoni cellulari di tutti i soggetti coinvolti.
Denunciati anche i due complici
Il 20enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Palermo in attesa dell'udienza di convalida, mentre gli altri due giovani sono stati denunciati a piede libero perché ritenuti responsabili a vario titolo di tentato omicidio in concorso.