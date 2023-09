Milano, scoppia caldaia in una scuola primaria: 240 bimbi evacuati

A Milano è scoppiata una caldaia in una scuola primaria in via degli Anemoni, in zona Primaticcio.

L'esplosione non ha causato feriti, ma circa 265 persone sono state evacuate: 240 bambini e 24 tra docenti e personale scolastico. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'edificio. Gli studenti non hanno fatto più rientro in classe per via degli ulteriori controlli ancora in atto.