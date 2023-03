Rovigo, esplosione in aula in un istituto professionale: 2 ragazzi feriti

Esplosione a Rovigo, in una scuola superiore della città: due ragazzi sono rimasti leggermente feriti.

L'incidente è avvenuto nell'Istituto professionale Ipsia "Giuseppe Marchesini", in un'aula multifunzione, dove c'è stato anche un principio di incendio. Al momento della deflagrazione la stanza era vuota: i due studenti coinvolti si trovavano nel corridoio. L'intero edificio è stato evacuato e i vigili del fuoco hanno provveduto a metterlo in sicurezza. Nell'aula interessata è andata in frantumi la porta parete e il Nucleo investigativo antincendio territoriale è intervenuto per gli accertamenti.