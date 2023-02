Pregnana Milanese, bruciore agli occhi a scuola: evacuati in 350

A Pregnana Milanese, in 350 fra ragazzi, insegnanti e personale non docente sono stati evacuati questa mattina dalla scuola media Rizzoli di Pregnana Milanese (MI) perché alcuni ragazzi avevano avvertito dei bruciori agli occhi.

Nell'istituto di via Varese 3 sono intervenuti i vigili del fuoco con il gruppo specialistico Nbcr, carabinieri, auto medica e 118. Dopo un sopralluogo si è constatato come non vi fossero pericoli e tutti sono potuti rientrare in classe.