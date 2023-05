Milano, esplode un furgone con bombole d'ossigeno in centro: ferito l'autista | Evacuati un edificio, una scuola materna e l'istituto Auxologico

Fotogallery, Alessia Pifferi in aula nel processo per omicidio

Sul posto anche la polizia locale e un'ambulanza. I carabinieri hanno transennato la zona.

Il sindaco Sala: "Escluse cause dolose, tutto sotto controllo"

"Per fortuna si sono escluse cause dolose e attentati", ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, giunto sul posto dell'incendio. L'autista, che è ustionato e non è in una situazione di pericolo di vita, ha detto ai vigili del fuoco di aver visto accendersi un incendio dal vano motore che poi ha preso rapidamente le bombole di ossigeno che stava trasportando qua vicino", ha proseguito il primo cittadino. "Ha cercato di limitare i danni ma poi c'è stata l'esplosione. Abbiamo sgomberato l'istituto comprensivo che c'è dall'altro lato della strada. La dinamica sembra, nella sua gravità, abbastanza semplice. La situazione sembra sotto controllo".