Milano, tre donne si sfidano a colpi di taglierino: un video di insulti su TikTok scatena la rissa

All’arrivo degli agenti, la situazione era già degenerata. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica. Il bilancio è di due ferite gravi: si tratta di due sorelle di origini marocchine di 32 e 30 anni, residenti in via Voltri alla Barona. La sorella maggiore è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Giuseppe con tagli al polso sinistro e lesioni ai tendini, oltre a escoriazioni ed ematomi sul corpo e ferite superficiali sulla guancia. La sorella minore è stata invece ricoverata al Policlinico, dove le sono stati applicati 70 punti di sutura per una profonda ferita al braccio. La terza donna coinvolta, una 27enne connazionale proveniente da Vigevano, non ha riportato ferite gravi ed è stata medicata sul posto senza necessità di ricovero.