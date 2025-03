Napoli, "violenta rissa tra ragazzi a colpi di caschi e coltelli"

"Sabato 15 marzo, ancora una volta, in piazza Vanvitelli a Napoli si è verificata una violenta rissa tra ragazzi a colpi di caschi e coltelli". È quanto denunciano Nelide Milano Ilaria Puglia e Barbara Tafuri della Rete per la Sicurezza Minori e Adolescenti. "Ci duole sottolineare che dopo le riunioni in Prefettura e l'impegno di un maggior presidio dei territori frequentati nel weekend pare si sia spento il riflettore sull'emergenza violenza minorile", dichiarano. "Non è possibile che questa luce venga accesa dopo tristi episodi di cronaca e si spegne quando questi cadono nel dimenticatoio. Come Rete per la sicurezza minori adolescenti chiederemo ancora un incontro al prefetto Michele di Bari per fare il punto sui protocolli di cui avevamo parlato a ottobre, ma di cui non abbiamo più avuto il seguito".