Milano, reintegrato il lavoratore licenziato dopo aver segnalato un errore sui permessi per assistere la moglie malata: "Sono felice"

Un lavoratore della Deloro Microfusione di Pieve Emanuele, nel Milanese, Fabio Orlando, era stato licenziato dopo aver segnalato un errore sui permessi della 104 usati per assistere la moglie invalida. Dopo il licenziamento, avvenuto il 25 luglio, quasi tutti i suoi colleghi, 160 dipendenti, hanno scioperato per quattro giorni. Il 30 luglio, è arrivata la notizia del reintegro di Orlando, tra l'applauso liberatorio dei dipendenti dell'azienda. "Come ho reagito? Un urlo di liberazione, un abbraccio con la mia famiglia: 'Ce l'abbiamo fatta, papà'", spiega il lavoratore al Corriere della Sera. "Ho fatto un errore in buona fede. Se ora voglio spiegazioni? Sono felice così", aggiunge l'uomo.