Ungheria, sbagliano le previsioni: licenziati la presidente del servizio meteorologico nazionale e il suo vice

L'evento è stato rinviato di una settimana, ma le previsioni si sono rivelate sbagliate: il maltempo, infatti, non è mai arrivato. Per questo il governo ha licenziato entrambi.

Il ministro per la Tecnologia,

Lazlo Palkovics

, nelle cui competenze rientra anche il servizio meteo nazionale (Nms), ha sollevato entrambi dai loro incarichi senza fornire spiegazioni. Ma l'annuncio è arrivato proprio un giorno dopo che il governo è stato subissato di critiche per aver sospeso - sette ore prima dell'evento, come riporta la Bbc - l'atteso spettacolo per celebrare "l'Ungheria Stato millenario". Lungo il Danubio si erano infatti radunate milioni di persone - per vedere i circa 40mila fuochi d'artificio che erano pronti per essere lanciati - che hanno dovuto far ritorno a casa.

Domenica, il servizio meteo del governo aveva pubblicato scuse pubbliche sulla propria pagina Facebook, spiegando che si era verificato il risultato "meno probabile" e che l'incertezza fa parte delle previsioni meteorologiche. Ma ormai era troppo tardi. Lunedì, il ministro Palkovics ha licenziato entrambi con effetto immediato.