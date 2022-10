Usa, affetto da sindrome di Down licenziato dopo vent'anni

Dennis Peek è stato licenziato da una catena di fast food dopo 20 anni di lavoro perché affetto da sindrome di down.

E' successo in un locale nella Carolina del Nord, in America dove il nuovo capo avrebbe detto che Dennis non era in grado di svolgere il lavoro come gli altri. A denunciare sui social l’accaduto è la sorella Cona Turner: "Il suo sogno era di ritirarsi da lì un giorno e non vedeva l'ora di una grande festa di pensionamento. Potremmo fargliela e dirgli che si è ritirato perché non capisce di essere licenziato". Dopo il clamore la direzione di Wendy’s ha reintegrato il lavoratore ma i suoi familiari hanno scelto di non farlo tornare lì.