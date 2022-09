Milano, Paolo e Carlotta: "Nessuno ci affitta casa perché abbiamo la sindrome di down"

Paolo e Carlotta sono fidanzati da quasi cinque anni e da circa un anno desiderano andare a convivere.

C'è però un ostacolo che si frappone tra loro e la ricerca di una casa: i proprietari si tirano indietro quando scoprono che hanno la sindrome di down. Non c’è verso di trovare un appartamento nonostante entrambi abbiano un lavoro a tempo indeterminato e siano in grado di badare a loro stessi, come confermano i rispettivi genitori e l’associazione che li segue.