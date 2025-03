Milano, rapinano giovani spagnoli e ne accoltellano uno: quattro fermi

La polizia di Milano ha fermato quattro cittadini egiziani sui vent'anni con l'accusa di rapina pluriaggravata ai danni di tre giovani spagnoli. Uno di questi ultimi è stato accoltellato. L'episodio risale al 22 febbraio, ma se n'è avuta notizia soltanto ora. Dopo avere trascorso la serata in discoteca con altri connazionali, i cittadini spagnoli si trovavano a bordo di un autobus diretto a Milano Lambrate. Grazie alle immagini delle telecamere a bordo del mezzo e all'analisi dei profili social, gli agenti hanno appurato come i quattro indagati, dieci minuti dopo essere saliti a bordo del bus, abbiano prima scippato la collanina a un giovane e poi derubato un secondo malcapitato. Una volta scesi dal mezzo, un giovane è intervenuto in soccorso dell'amico, finendo accoltellato al fianco. I quattro egiziani si sono poi subito dileguati e il ferito, che aveva perso i sensi, è stato trasportato in codice giallo in ospedale, dal quale è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.