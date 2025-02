Milano, difende un amico da una rapina: accoltellato un 22enne

Un 22enne spagnolo è stato accoltellato nella notte in viale Romagna a Milano da un gruppo di giovani nordafricani che avevano aggredito un suo amico per rapinarlo. Intorno alle 5.50, il 22enne si trovava in compagnia di alcuni amici quando un coetaneo, anche lui spagnolo, è stato avvicinato da alcuni giovani nordafricani che dopo averlo minacciato gli hanno strappato la catenina d'oro, riuscendo però a rubare solo il ciondolo. Il 22enne è quindi intervenuto per difendere l'amico, ed è stato raggiunto da un fendente al fianco sinistro. I rapinatori sono poi fuggiti a piedi verso via Pascoli, mentre il giovane accoltellato è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Sul posto è intervenuta la polizia.