Milano, studente picchiato in Centrale mentre andava a fare un test universitario: "Sono shockato, ma l'esame è andato bene"

Il 19enne ha raccontato di essere stato aggredito "prima di arrivare ai tornelli". "Appena ho sorpassato una delle persone del gruppetto, sulla destra del sottopasso, sono stato colpito con un pugno alle spalle. Poi gli altri mi hanno bloccato contro il muro strappandomi l'orologio, la collanina d'oro, i vestiti, il caricabatterie del telefono e il profumo che avevo nello zaino. Ho provato a svignarmela, alla fine loro sono scappati (sono poi stati fermati per rapina aggravata dalla Polizia di Stato e portati in carcere, ndr). Per fortuna ero al telefono con mio papà". Infatti, è stato quest'ultimo a chiamare i soccorsi. "La telefonata non è caduta e lui ha sentito che, rivolgendomi a due passanti che avevo visto vicino alle scale d'uscita, urlavo: 'Aiuto, chiamate la polizia'", ha spiegato il giovane.