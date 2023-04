Milano, neonata trovata morta in un cassonetto a Città Studi

Leggi Anche Milano, partorisce in un capannone e poi lascia la neonata in ospedale

A trovare il corpicino senza vita è stato un uomo che, intorno alle 20 di venerdì 28 aprile, si è avvicinato al cassonetto, in zona Città Studi, all'angolo tra via Sandro Botticelli e via Cesare Saldini, per lasciare un sacchetto con alcuni vestiti usati; a quel punto si sarebbe accorto della presenza di una manina che sporgeva dall’interno e avrebbe fatto la terribile scoperta.

Sul corpo della piccola, che era stata partorita alcune ore prima, sarà eseguita l'autopsia, disposta dal pm di turno, Paolo Storari. Sono in corso anche accertamenti sulle telecamere della zona e negli ospedali milanesi per verificare se qualche donna si sia presentata per essere curata.