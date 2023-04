Milano, partorisce in un capannone e poi lascia la neonata in ospedale

Il caso del piccolo Enea

Dopo quello del piccolo Enea, ecco dunque un altro caso di una bimba appena data alla luce e subito abbandonata in ospedale. Il piccolo Enea sarà presto dato in adozione, una volta che sarà scaduto il termine dei dieci giorni dall'abbandono, tempo che la madre naturale ha a disposizione per ripensarci.