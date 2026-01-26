Milano, morto un ventenne in una sparatoria con alcuni agenti
L'episodio è avvenuto in via Giuseppe Impastato, nella zona di Rogoredo
© Ansa
Un giovane di 20 anni è morto poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano: il ragazzo, di origine straniera e già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. Secondo le prime ricostruzioni, a sparare il colpo che ha ucciso il ventenne sarebbe stato un poliziotto, come fanno sapere fonti qualificate all'agenzia di stampa La Presse. Gli agenti erano impegnati nella zona di Rogoredo in un'operazione antidroga. Sul posto gli agenti della Questura di Milano e il personale del 118, giunto sul posto con un'automedica e due ambulanze, che non ha potuto far altro che constatarne il decesso.
La dinamica della sparatoria
Dalle prime informazioni, il giovane sarebbe un nordafricano, scrive il Corriere della Sera, aggiungendo che nessun agente sarebbe stato ferito. Secondo il quotidiano, sembra che la vittima, armata, si fosse avvicinata a una pattuglia di agenti in borghese: poi, gli spari. Secondo quanto riportato dal Giorno, la pistola potrebbe essere stata a salve.
La nota della Lega
"Solidarietà alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno difendono i cittadini perbene", fa sapere la Lega con una nota. "L'auspicio - proseguono - è che, davanti alla tragedia appena avvenuta a Milano, nessun agente finisca ingiustamente nel tritacarne. La Lega ribadisce la necessità del pacchetto sicurezza, anche per aiutare le forze dell'ordine a tutelare i cittadini con sempre maggior efficacia". Ha commentato l'episodio anche il vicepremier Matteo Salvini: "Sono dalla parte del poliziotto, senza se e senza ma".