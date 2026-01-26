Milano, morto un ventenne in una sparatoria con alcuni agenti

Un giovane di 20 anni è morto poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano: il ragazzo, di origine straniera e già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. Secondo le prime ricostruzioni, a sparare il colpo che ha ucciso il ventenne sarebbe stato un poliziotto, come fanno sapere fonti qualificate all'agenzia di stampa La Presse. Gli agenti erano impegnati nella zona di Rogoredo in un'operazione antidroga. Sul posto gli agenti della Questura di Milano e il personale del 118, giunto sul posto con un'automedica e due ambulanze, che non ha potuto far altro che constatarne il decesso.