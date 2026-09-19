A dir poco piccata da questa assurdità, la seconda moglie e i suoi genitori hanno querelato il Comune di Vittuone e hanno chiesto un maxi risarcimento da oltre 85mila euro per i danni provocati dalle "errate annotazioni e informazioni dello Stato civile". Le parti hanno poi raggiunto un accordo intorno alla cifra di 33mila euro, ma immediatamente l'amministrazione locale ha avviato la procedura per rivalersi sulla dipendente che aveva materialmente commesso l'errore di battitura. Secondo la ex ufficiale di Stato civile, però, la colpa sarebbe stata del "bigamo" che aveva dichiarato "erroneamente e/o dolosamente" di essere libero di stato nonostante fosse consapevole di essersi semplicemente separato dalla prima moglie. E parte della responsabilità sarebbe stata anche del Comune di Corsico che, in fase di seconde nozze, non aveva "verificato come mai non vi fosse l'annotazione della precedente separazione dei coniugi" oltre a quella che comunicava lo scioglimento del legame.