Matrimonio da incubo in Toscana: il nome degli sposi sbagliato, gli invitati in ospedale e la donna incinta che finisce in piscina per una buca

Come spiega il Corriere Fiorentino, il libretto della liturgia, in un passaggio aveva i nomi degli sposi sbagliati; la macchina noleggiata non partiva, tanto da dover essere messa in moto a spinta; per tutto l'aperitivo stesso non si era visto nessuno del catering. E ancora: niente bicchieri tanto che lo sposo aveva dovuto bere acqua direttamente dalla bottiglia. La torta poi torta era "sottodimensionata e molti ospiti non hanno potuto neanche assaggiarla". E ancora: al loro arrivo gli sposi avevano consegnato al catering dei biscotti australiani mai consegnati durante il ricevimento; il momento dei balli e delle danze non veniva fotografato e ripreso, a causa del ritardo dovuto a ulteriori incidenti.