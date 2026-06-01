Coppia australiana risarcita per 19mila euro

Matrimonio da incubo in Toscana: il nome degli sposi sbagliato, gli invitati in ospedale e la donna incinta che finisce in piscina per una buca

La coppia aveva deciso di convolare a nozze a Pienza (Siena) ma non gliene è andata bene una: dall'auto che non partiva all'aperitivo senza catering. Avevano dato 25mila euro ai wedding planner

01 Giu 2026 - 08:38
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È andato tutto per il peggio. Dall'Australia erano volati fino al Belpaese per sposarsi nelle campagne della Toscana. A Pienza, provincia di Siena: la città ideale del Rinascimento, l'ambientazione del Gladiatore nella scena dei campi elisi. E invece è stato un matrimonio da incubo con una serie di errori tragicomici, a seconda da che li si guardi da dentro o da fuori. Dai nomi degli sposi sbagliati alla torta che basta appena per una manciata di sposi. La vicenda finisce in tribunale con una società di Grosseto di wedding planner condannata: 19mila euro di risarcimento. 

"Lo sposo costretto a bere dalla bottiglia"

 Come spiega il Corriere Fiorentino, il libretto della liturgia, in un passaggio aveva i nomi degli sposi sbagliati; la macchina noleggiata non partiva, tanto da dover essere messa in moto a spinta; per tutto l'aperitivo stesso non si era visto nessuno del catering. E ancora: niente bicchieri tanto che lo sposo aveva dovuto bere acqua direttamente dalla bottiglia. La torta poi torta era "sottodimensionata e molti ospiti non hanno potuto neanche assaggiarla". E ancora: al loro arrivo gli sposi avevano consegnato al catering dei biscotti australiani mai consegnati durante il ricevimento; il momento dei balli e delle danze non veniva fotografato e ripreso, a causa del ritardo dovuto a ulteriori incidenti.

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Una signora amica degli sposi è finita in acqua per una intercapedine non segnalata. È stato anche necessario il ricovero al pronto soccorso e gli sposi sono anche dovuti andarla a seguire in ospedale, assentandosi dalla loro festa per un'oretta. 

Il Tribunale: "Risarcimento da 19mila euro"

 Non gliene è andata bene una e aveano anche versato 25mila euro alla società che organizza matrimoni. Per questo il Tribunale di Grosseto ha condannato la società organizzatrice a risarcire gli sposi con circa 19 mila euro, tra danni e spese legali.

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