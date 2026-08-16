Dalle sberle... ai fiori d'arancio: il centro anziani di Lesmo festeggia il primo matrimonio tra soci
Un anno fa la struttura era stata chiusa per una rissa durante una partita di carte. Ma l'amore tra Cesare e Annamaria ha riportato il sereno
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Un anno fa era finito al centro delle cronache per una rissa scoppiata a causa di una partita a carte finita male. Ora invece il centro anziani di Lesmo, provincia di Monza e Brianza, diventa cornice della più dolce delle storie d'amore, con la festa per il matrimonio tra due storici soci, che proprio tra questi tavoli si erano conosciuti 15 anni fa, tra un ballo liscio e una tombolata.
Dagli schiaffi all'amore
È una vera e propria favola di Ferragosto quella che racconta la testata locale PrimaMonza. A unirsi in matrimonio, nei giorni scorsi, sono stati Cesare Beretta e Annamaria Vimercati, convolati a nozze dopo tanti anni di affetto reciproco coronando così un legame nato proprio nelle sale del centro anziani. Lo stesso che, un anno fa, era salito alla ribalta delle cronache nazionali a causa di una lite furibonda tra due anziani che si erano presi a schiaffoni durante una partita a scopa. Un brutto episodio che aveva persino portato alla chiusura temporanea della struttura.
Galeotti furono i lavoretti
A riportare il sereno, dopo un anno un po' burrascoso, ecco l'amore di Cesare e Annamaria. Lui, classe 1953, è un socio di lunghissima data del sodalizio, di cui in passato è stato anche presidente. Lei, 63 anni, è invece una delle anime più attive tra le quote rosa del centro. Ed è proprio qui, dicevamo, che è scoccata la proverbiale freccia di Cupido. Galeotti, in questo caso, furono i lavoretti natalizi di una quindicina di anni fa, quando i due ebbero l'occasione non solo di lavorare gomito a gomito, ma anche di conoscersi in maniera sempre più approfondita.
"Il primo amore del centro anziani"
La conoscenza si è trasformata in affetto e poi in qualcosa di più: un sentimento profondo coronato ora con le nozze, come nelle migliori favole. A celebrare il matrimonio, il consigliere comunale Carlo Colombo, amico di lunga data dello sposo e anche lui socio volontario del centro anziani, nonché testimone diretto di quell'amore sbocciato come un bellissimo fiore nella stagione più matura della vita: "Oggi festeggiamo il primo amore nato all’interno del centro anziani. Chissà se ce ne saranno altri, speriamo".