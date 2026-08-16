Dalle sberle... ai fiori d'arancio: il centro anziani di Lesmo festeggia il primo matrimonio tra soci

A riportare il sereno, dopo un anno un po' burrascoso, ecco l'amore di Cesare e Annamaria. Lui, classe 1953, è un socio di lunghissima data del sodalizio, di cui in passato è stato anche presidente. Lei, 63 anni, è invece una delle anime più attive tra le quote rosa del centro. Ed è proprio qui, dicevamo, che è scoccata la proverbiale freccia di Cupido. Galeotti, in questo caso, furono i lavoretti natalizi di una quindicina di anni fa, quando i due ebbero l'occasione non solo di lavorare gomito a gomito, ma anche di conoscersi in maniera sempre più approfondita.