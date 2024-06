Milano, Klaus Davi aggredito fuori da un centro islamico | Meghnagi (Comunità ebraica): "Risultato del clima proPal"

Il massmediologo Klaus Davi è stato aggredito con sputi, spintoni, minacce e insulti davanti al centro islamico di viale Jenner a Milano. È accaduto venerdì, quando il giornalista si era recato lì per realizzare alcune interviste ai frequentatori e all'imam. Ma le sue domande non sono piaciute ad alcuni dei presenti che lo hanno fatto allontanare. In particolare, un uomo gli ha urlato: "Voi israeliani siete degli assassini di m***a". "Mercoledì, dopo lo stupro della ragazzina ebrea di 12 anni in Francia, avevo avvisato sulla situazione dell'antisionismo/antisemitismo che stanno vivendo le comunità ebraiche dagli Usa all'Europa. Ora l'aggressione al giornalista Klaus Davi in quanto ebreo in viale Jenner (zona centrale, non sperduta periferia) illustra meglio di mille parole la situazione a Milano, mentre il sindaco Sala fa votare per riconoscimenti fasulli della Palestina utili solo a esaltare e legittimare il fanatismo islamico", ha commentato all'Adnkronos Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano.