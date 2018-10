Giornalismo, assegnato il Premio Borsellino 2018 a Klaus Davi

Giornalismo, a Klaus Davi il Premio Borsellino 2018 Facebook 1 di 7 Facebook 2 di 7 Facebook 3 di 7 Facebook 4 di 7 Facebook 5 di 7 Facebook 6 di 7 Facebook 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Ringrazio l'autorevole giuria - ha commentato Kluas Davi, vincitore del Premio Borsellino per il giornalismo edizione 2018. - Ringrazio chi mi ha aiutato in questi anni, in particolare Alberto Micelotta. Grazie per il premio in ricordo dell'immenso Paolo Borsellino".