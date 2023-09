Milano, ragazza investita da una moto mentre attraversa: è grave

L'incidente alle 19 in via Fatebenefratelli

L'investimento è avvenuto attorno alle 19 di mercoledì, la ragazza stava attraverso la via Fatebenefratelli a poca distanza dal semaforo di piazza Cavour. Il motociclista avrebbe anche tentato una disperata frenata per evitare lo schianto. Nel punto dell'impatto non sono presenti strisce pedonali. Sulla dinamica dell'incidente sono al lavoro gli agenti della polizia municipale che dovranno anche stabilire a che velocità stava andando il centauro. Ora la 26enne è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Niguarda in condizioni, definite dagli stessi sanitari, molto critiche.