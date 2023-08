Milano, morto il 18enne travolto dall'auto sul marciapiede

La vettura che lo ha investito si era scontrata prima con un'altra auto per poi piombare sul ragazzo, schiacciandolo contro un palo. Anche il padre e la madre, sotto shock, erano stati portati in ospedale. I chirurghi hanno tentato inutilmente di salvare il ragazzo.

Troppo gravi le ferite riportate dal ragazzo canadese, trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano era subito entrato in sala operatoria. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Il 18enne libanese (ma con passaporto anche canadese) passeggiava per strada insieme ai genitori, quando all'improvviso è stato travolto da un'auto e schiacciato contro a un palo. E' accaduto in viale Umbria angolo via Colletta a Milano.

Una carambola mortale dove due due macchine si sono violentemente scontrate a un incrocio. Uno dei mezzi, perdendo il controllo in seguito all'impatto, è finito sul marciapiede e ha centrato in pieno il giovane pedone che è rimasto incastrato tra il palo e il muso dell'Audi Rs7. Per liberarlo si era reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I genitori hanno assistito a quella scena terrificante. Per la paura e il dolore, entrambi hanno accusato un malore e sono stati a loro volta soccorsi dai paramedici e accompagnati in ospedale in codice verde per accertamenti. In giallo, invece, è stata soccorsa la donna alla guida della seconda auto, una Renault.