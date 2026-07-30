Milano, incendio alla stazione di Porta Garibaldi: disagi e ritardi

"I treni del nodo di Milano - scrive Rfi - potranno subire ritardi fino a 60 minuti o variazioni per un intervento dei vigili del fuoco nella stazione di Milano Porta Garibaldi, localizzato al binario 20 e che ha causato una colonna di fumo nero". Ai ritardi, per permettere l'azione dei pompieri, si sommano quelli per i lavori nel nodo di Firenze "dalle ore 23 del 26 luglio alle ore 11 del 30 luglio" con "i treni AV e IC delle relazioni Torino-Milano-Verona-Venezia, da e per Roma-Salerno-Reggio Calabria" che subiscono "limitazioni di percorso, cancellazioni, allungamento dei tempi di percorrenza fino a 180 minuti". Oltre a questi problemi si aggiungono quelli sulla linea Milano - Venezia dove la circolazione "è sospesa tra Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo per il danneggiamento dell'infrastruttura da parte di ignoti".