Firenze, il nuovo stop dei treni spezza in due l'Italia
Già all'inizio di luglio c'era stata una pausa di quattro giorni per la rimozione di un vecchio ponte. Previsti servizi con autobus sostitutividi Cristian Puccetti
Nuovo stop dei treni al nodo di Firenze: iniziato domenica 26 luglio alle 23 durerà fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Trenitalia ha comunicato che sono previsti lavori di manutenzione programmata e che i treni alta velocità "subiscono cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario, anche con anticipi e modifiche di fermate". Gran parte dei mezzi alta velocità è stata dirottata sulla linea tirrenica con aumenti di percorrenza anche di quasi tre ore.