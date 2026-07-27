Firenze, il nuovo stop dei treni spezza in due l'Italia

Nuovo stop dei treni al nodo di Firenze: iniziato domenica 26 luglio alle 23 durerà fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Trenitalia ha comunicato che sono previsti lavori di manutenzione programmata e che i treni alta velocità "subiscono cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario, anche con anticipi e modifiche di fermate". Gran parte dei mezzi alta velocità è stata dirottata sulla linea tirrenica con aumenti di percorrenza anche di quasi tre ore.