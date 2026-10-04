Milano, incendio in un appartamento: morta una donna di 75 anni

Una donna di 75 anni è morta in un incendio divampato poco prima delle 13.30 di domenica 4 ottobre in un appartamento di via Demonte, a Milano. L'anziana viveva da sola al secondo piano dell'edificio e non è riuscita a mettersi in salvo. Le fiamme si sono propagate in pochi minuti all'interno dell'abitazione. L'intervento delle squadre dei vigili del fuoco, arrivate dalla sede centrale e da Sesto San Giovanni, non è bastato a salvare la donna.
Tre bombole di ossigeno nell'abitazione
Durante le operazioni, i pompieri hanno trovato tre bombole di ossigeno sanitario. Una era già avvolta dalle fiamme e il tempestivo spegnimento ha evitato il rischio che si verificasse un'esplosione. Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate. Il fumo sprigionato dalla combustione ha reso necessaria anche l'evacuazione delle persone che si trovavano al piano superiore. Alcuni residenti sono stati assistiti sul posto dal personale del 118, senza necessità di ricovero in ospedale.