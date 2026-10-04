Milano, incendio in un appartamento: morta una donna di 75 anni

Durante le operazioni, i pompieri hanno trovato tre bombole di ossigeno sanitario. Una era già avvolta dalle fiamme e il tempestivo spegnimento ha evitato il rischio che si verificasse un'esplosione. Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate. Il fumo sprigionato dalla combustione ha reso necessaria anche l'evacuazione delle persone che si trovavano al piano superiore. Alcuni residenti sono stati assistiti sul posto dal personale del 118, senza necessità di ricovero in ospedale.