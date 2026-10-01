Incendio Grenfell Tower: chieste 54 incriminazioni per la strage in cui morirono Gloria Trevisan e Marco Gottardi

La decisione finale sulle incriminazioni spetta ora alla Procura della Corona, ma non è attesa prima della scadenza del giugno 2027, decimo anniversario dalla sciagura, come riporta la Bbc: col prevedibile avvio d'un processo a partire dal 2029. L'indagine di polizia, complessa e molto articolata, è stata ribattezzata Operation Northleig. Ha passato in rassegna nel corso degli anni la posizione di ben 15.000 persone e di 700 entità ed è costata finora oltre 150 milioni di sterline.