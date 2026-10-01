PROCESSO NON PRIMA DEL 2027

Incendio Grenfell Tower: chieste 54 incriminazioni per la strage in cui morirono Gloria Trevisan e Marco Gottardi

Le ipotesi di reato vanno dall'omicidio plurimo colposo, alla negligenza grave, alle violazione delle regole su salute e sicurezza, alla frode, all'abuso d'ufficio nell'amministrazione pubblica

01 Ott 2026 - 07:59
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La Metropolitan Police di Londra (Scotland Yard) ha formalizzato la proposta d'incriminazione di 54 persone - tra imprenditori e funzionari - e di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower: il grattacielo di edilizia popolare ai margini del quartiere del lusso di Chelsea il cui rogo costò la vita nel giugno 2017 a 72 persone, inclusi i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi, inquilini di uno degli appartamenti ai piani alti della torre.

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Le ipotesi di reato

  Le ipotesi di reato vanno dall'omicidio plurimo colposo, alla negligenza grave, alle violazione delle regole su salute e sicurezza, alla frode, all'abuso d'ufficio nell'amministrazione pubblica. L'annuncio è stato fatto nell'ambito di un nuovo aggiornamento investigativo su quella che è stata definita una "tragedia annunciata", imputata fra l'altro nel 2024 da una commissione d'inchiesta indipendente a fattori quali la gestione speculativa della manutenzione privatizzata dell'edificio e all'installazione di micidiali pannelli decorativi a basso costo rivelatisi incendiabili.

Londra, la tragedia della Grenfell Tower: scheda tecnica e vittime

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Ora tutto è nelle mani della procura

  La decisione finale sulle incriminazioni spetta ora alla Procura della Corona, ma non è attesa prima della scadenza del giugno 2027, decimo anniversario dalla sciagura, come riporta la Bbc: col prevedibile avvio d'un processo a partire dal 2029. L'indagine di polizia, complessa e molto articolata, è stata ribattezzata Operation Northleig. Ha passato in rassegna nel corso degli anni la posizione di ben 15.000 persone e di 700 entità ed è costata finora oltre 150 milioni di sterline.

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