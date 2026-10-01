Incendio Grenfell Tower: chieste 54 incriminazioni per la strage in cui morirono Gloria Trevisan e Marco Gottardi
Le ipotesi di reato vanno dall'omicidio plurimo colposo, alla negligenza grave, alle violazione delle regole su salute e sicurezza, alla frode, all'abuso d'ufficio nell'amministrazione pubblica
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La Metropolitan Police di Londra (Scotland Yard) ha formalizzato la proposta d'incriminazione di 54 persone - tra imprenditori e funzionari - e di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower: il grattacielo di edilizia popolare ai margini del quartiere del lusso di Chelsea il cui rogo costò la vita nel giugno 2017 a 72 persone, inclusi i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi, inquilini di uno degli appartamenti ai piani alti della torre.
Le ipotesi di reato
Le ipotesi di reato vanno dall'omicidio plurimo colposo, alla negligenza grave, alle violazione delle regole su salute e sicurezza, alla frode, all'abuso d'ufficio nell'amministrazione pubblica. L'annuncio è stato fatto nell'ambito di un nuovo aggiornamento investigativo su quella che è stata definita una "tragedia annunciata", imputata fra l'altro nel 2024 da una commissione d'inchiesta indipendente a fattori quali la gestione speculativa della manutenzione privatizzata dell'edificio e all'installazione di micidiali pannelli decorativi a basso costo rivelatisi incendiabili.
Ora tutto è nelle mani della procura
La decisione finale sulle incriminazioni spetta ora alla Procura della Corona, ma non è attesa prima della scadenza del giugno 2027, decimo anniversario dalla sciagura, come riporta la Bbc: col prevedibile avvio d'un processo a partire dal 2029. L'indagine di polizia, complessa e molto articolata, è stata ribattezzata Operation Northleig. Ha passato in rassegna nel corso degli anni la posizione di ben 15.000 persone e di 700 entità ed è costata finora oltre 150 milioni di sterline.