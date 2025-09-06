Milano in coda per Giorgio Armani: come e dove rendere omaggio allo stilista

Il funerale di Giorgio Armani si terrà lunedì 8 settembre nel primo pomeriggio, con ogni probabilità alle ore 15, ma in forma strettamente privata, come da sue volontà. Saranno presenti non più di una ventina di persone. Il luogo della cerimonia è top secret: secondo alcune ipotesi, potrebbe svolgersi a Villa Rosa, la splendida dimora dell'Oltrepò Pavese dove vive la sorella Rosanna Armani. La villa si trova a Broni, immersa nella natura e popolata da alberi secolari e oltre ottanta specie animali, a circa 30 chilometri da Piacenza, la città natale dello stilista. Era qui che Armani si rifugiava nei weekend per staccare dal ritmo milanese e ritrovare sé stesso.

Tuttavia, il condizionale resta d'obbligo: non ci sono conferme ufficiali. La famiglia mantiene il massimo riserbo, anche per garantire un clima di raccoglimento.

Quel che è certo è che tutti i negozi del gruppo Giorgio Armani Spa resteranno chiusi durante la cerimonia, in segno di rispetto. Una decisione in controtendenza rispetto ai giorni precedenti, durante i quali le boutique sono rimaste aperte, probabilmente per volontà dello stesso Armani, che ha sempre vissuto da e per il lavoro.