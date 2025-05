Milano, aumentano furti e borseggi nei negozi e sui mezzi pubblici

Valerio Staffelli di "Striscia la Notizia" torna a parlare di furti e borseggi a Milano che avvengono non solo in metro ma anche all'interno dei negozi. "Rubano vestiti, è ormai una cosa generale. Rubano anche ai clienti che sono all'interno del negozio, in fila in cassa, troviamo spesso portafogli svuotati" dicono i commercianti all'inviato del tg satirico.