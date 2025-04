Roma, riconosce ladra e viene accoltellato: grave un 45enne

Un uomo di 45 anni è stato accoltellato nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma. L'uomo si trovava insieme alla moglie e al figlio quando ha incrociato una donna e riconosciuto in lei l'autrice di alcuni furti avvenuti nei garage. Quando l'hanno affrontata, la donna si è discolpata, aggiungendo però di conoscere il responsabile dei furti e offrendosi di accompagnarli dal presunto malvivente. Arrivati davanti alla porta d'ingresso dell'abitazione dell'uomo, però, quest'ultimo ha accoltellato all'addome il 45enne. La vittima dell'aggressione, trasportata al pronto soccorso, è ora ricoverata in prognosi riservata. Il racconto della moglie del 45enne è al vaglio della polizia. La procura della Repubblica di Roma, che coordina le indagini, ha aperto un fascicolo per lesioni personali aggravate.