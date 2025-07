Milano, furti in gioiellerie con la "tecnica del foulard": arrestata una 60enne

Una donna italiana di 60 anni è finita agli arresti domiciliari poiché ritenuta responsabile di tre furti aggravati commessi ai danni di altrettante gioiellerie lombarde, nel corso dei quali sono stati rubati preziosi per un valore totale di circa 130mila euro. Le indagini della polizia sono scattate dopo i due furti subiti da una gioielleria in via Biondi, il 6 novembre 2024, e da un'altra in via Pontaccio, il 28 dicembre, quando furono rubati, rispettivamente, un rotolo con 30 bracciali d'oro dal valore di oltre 110mila euro e un anello in oro e diamanti dal valore di 5mila euro. La donna utilizzava il medesimo modus operandi, utilizzando un foulard per trascinare i gioielli lasciati sui banconi, dai commessi distratti dalla ladra, nella borsa.