Milano, focolai di tubercolosi all'Istituto di Medicina legale: otto casi accertati, caccia alla fonte del contagio

A preoccupare Minerva è, inoltre, il mancato coinvolgimento del medico competente. Gli specializzati avrebbero infatti chiesto se dovessero essere visitati da lui vista la presenza del focolaio all'interno dell'Istituto. Dalla segreteria della Scuola di specializzazione, però, avrebbe risposto spiegando qual è l'iter per il riconoscimento di una malattia professionale, ricordando che il certificato per rientrare al lavoro deve essere rilasciato del Centro pneumologico che sta curando i malati e che il ricorso al medico competente scatta solo dopo 60 giorni di assenza. Spiegazione rigettata da Minerva che, di tutta risposta, ha citato norme e leggi. "Per quanto ci risulta gli specializzandi interessati hanno ripreso o proseguito la propria attività senza aver presentato la certificazione", ha aggiunto il presidente dell'Als che dopo un elenco di 22 richieste di chiarimenti puntuali, ha inoltre annunciato un esposto ai carabinieri.