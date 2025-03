Tubercolosi, aumentano i casi in Europa: uno su venti ha meno di 15 anni

La lotta alla tubercolosi in Europa rallenta. Dopo quasi un ventennio ininterrotto di progressi e il crollo dei casi del 2020 legato alla pandemia Covid, il numero di contagi nel Vecchio Continente ha ripreso a crescere. Nel 2023 negli Stati Ue e dello Spazio Economico Europeo sono stati registrati 39mila casi, circa mille in più rispetto all'anno precedente. A preoccupare è anche la crescita dell'infezione tra i minori: sono stati 1.689 i contagi registrati in bambini e ragazzi con meno di 15 anni, il 4,3% dei casi totali, con un aumento del 25% rispetto all'anno precedente.