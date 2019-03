Torino, morto lo studente del Politecnico ammalato di tubercolosi

E' morto lo studente del Politecnico di Torino ricoverato da febbraio all'Amedeo di Savoia per tubercolosi. Lo conferma l'Asl del capoluogo piemontese, precisando che si tratta di "un fatto possibile seppur molto raro". Sono circa 250 le persone entrate in contatto con il ragazzo, originario dello Sri Lanka e probabilmente malato da tempo, che devono sottoporsi a test tubercolinico. Dai controlli effettuati fino ad ora non sono "emerse criticità".