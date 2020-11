Milano e Torino, riaprono i negozi: folla nelle vie dello shopping

Milanesi e torinesi tornano ad affollare le vie dello shopping nei due capoluoghi nel giorno in cui riaprono i negozi, con Lombardia e Piemonte passate dal colore rosso all'arancione. In tanti cercano di approfittare delle ultime offerte del Black Friday per anticipare i regali di Natale: veri e propri assembramenti a Torino e tanta gente anche a Milano, in corso Vittorio Emanuele, tra il Duomo e la Rinascente.