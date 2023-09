Milano, detenuto evade lanciandosi da finestra di ospedale: in coma agente che lo insegue

Leggi Anche Evaso dal tribunale di Trapani: detenuto catturato nella notte

Il poliziotto che ha cercato di fermarlo, nel lanciarsi dalla finestra, ha sbattuto la testa e ora è ricoverato al San Raffaele in prognosi riservata. È stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Mordjane Nazim, di origine marocchina, era arrivato mercoledì sera nella struttura dopo essere rimasto ferito in una lite con alcuni compagni di detenzione. Il detenuto era stato portato d'urgenza al pronto soccorso in un reparto ordinario e non in quello destinato ai carcerati.

Secondo il sindacalista sono in aumento in tutta Italia i tentativi di evasioni dagli ospedali: "Nell'ultimo mese in tutta Italia sono stati quattro, tutti sventati. C'è un fuggi fuggi dei medici penitenziari perché sarebbero oggetto sempre più di minacce da parte dei detenuti proprio per ottenere un ricovero".