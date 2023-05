Evaso dal tribunale di Trapani: detenuto catturato nella notte

Francesco Adragna, il 36enne che venerdì era evaso dal tribunale di Trapani, è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica.

L'uomo, fuggito dal palazzo di giudizia dove era stato portato per l'udienza del processo in cui era imputato per furto, è stato rintracciato da polizia penitenziaria e carabinieri alle 2.50 di notte nelle campagne di Trapani, tra Xitta e Paceco, mentre si incontrava con la compagna.