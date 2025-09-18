Milano, un critico fotografico trovato in fin di vita dal figlio muore in ospedale: l'ipotesi è omicidio

La polizia è arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove il 74enne era stato portato. La vittima, andata in arresto cardiaco, aveva sul corpo diverse ecchimosi. Il pm di turno ha disposto l'autopsia per via di una ferita alla gola. Non si esclude l'ipotesi di omicidio. Sul ballatoio del suo studio in via Zuretti sono in corso dei lavori e vi sono numerosi attrezzi.