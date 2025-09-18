Maurizio Rebuzzini, la vita e il pensiero del critico fotografico morto a Milano

Maurizio Rebuzzini, morto a Milano in circostanze ancora da chiarire, è stato molto più che un docente universitario: il suo nome è legato alla critica fotografica italiana, a riviste che hanno plasmato il dibattito culturale e a un approccio severo ma appassionato allo studio dell'immagine. La sua scomparsa priva il mondo accademico e quello culturale di una voce lucida e autorevole, capace di trasmettere una visione profonda sul ruolo della fotografia nella società contemporanea. Professore emerito di Storia della fotografia all'Università Cattolica di Milano, Rebuzzini ha unito ricerca, insegnamento e divulgazione, diventando una figura di riferimento per generazioni di studenti e appassionati. Il suo percorso professionale, lungo e articolato, ha contribuito a consolidare la fotografia come disciplina critica e accademica in Italia.