Milano-Cortina, scatta il piano sicurezza: le zone rosse e le limitazioni al traffico aereo

Scuole chiuse, controlli rafforzati e stop ai droni: ecco come il capoluogo lombardo si prepara al via dei Giochi invernali
© IPA
Mancano meno di venti giorni al via di Milano-Cortina 2026 e la città lombarda alza il livello di attenzione. Istituzioni e forze dell'ordine hanno definito un piano di sicurezza ad hoc per gestire al meglio l'evento. Tra le misure prese dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia e al quale hanno partecipato il sindaco Sala e i vertici territoriali delle Forze di Polizia, spiccano la chiusura delle scuole il giorno dell'inaugurazione, l'istituzione di zone rosse e i divieti di sorvolo.
Parte fondamentale del piano di sicurezza riguarda l'istituzione di cinque zone rosse nelle aree più sensibili della città, con particolare attenzione ai luoghi degli eventi e ai percorsi ufficiali. In particolare, la torcia Olimpica transiterà per molti quartieri, tra cui City Life, piazza Sant'Ambrogio, Vetra, Porta Venezia e via Monte Napoleone per terminare in piazza Duomo, qui saranno rafforzati i controlli e limitati gli accessi. In più, sempre in occasione della cerimonia di apertura, il 6 febbraio, è prevista anche la chiusura delle scuole nelle zone interessate, per ridurre spostamenti e affollamenti. Dunque, tutti i plessi scolastici all'interno dell'anello cittadino corrispondente alla circonvallazione esterna saranno chiuse. Inoltre, alle amministrazioni e alle aziende viene raccomandato il ricorso allo smart working, sempre per alleggerire la pressione su trasporti e viabilità.
Non solo chiusura di scuole e strade, ma anche limitazioni allo spazio aereo. Dalle ore 16 del 4 febbraio fino alle 22 del 7 febbraio, ci sarà la sospensione del traffico aereo privato e di droni per l'aeroporto di Milano Linate e per l'aeroporto di Milano Bresso. Nello stesso periodo, sarà vietato il sorvolo al traffico aereo privato e di droni sull’intero territorio del Comune di Milano e anche su quelli di Assago e Rho, limitatamente nelle aree dove ci saranno le gare.