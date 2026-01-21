Milano-Cortina, scatta il piano sicurezza: le zone rosse e le limitazioni al traffico aereo

Parte fondamentale del piano di sicurezza riguarda l'istituzione di cinque zone rosse nelle aree più sensibili della città, con particolare attenzione ai luoghi degli eventi e ai percorsi ufficiali. In particolare, la torcia Olimpica transiterà per molti quartieri, tra cui City Life, piazza Sant'Ambrogio, Vetra, Porta Venezia e via Monte Napoleone per terminare in piazza Duomo, qui saranno rafforzati i controlli e limitati gli accessi. In più, sempre in occasione della cerimonia di apertura, il 6 febbraio, è prevista anche la chiusura delle scuole nelle zone interessate, per ridurre spostamenti e affollamenti. Dunque, tutti i plessi scolastici all'interno dell'anello cittadino corrispondente alla circonvallazione esterna saranno chiuse. Inoltre, alle amministrazioni e alle aziende viene raccomandato il ricorso allo smart working, sempre per alleggerire la pressione su trasporti e viabilità.