Milano-Cortina, vigilante 55enne morto in un cantiere

Il vigilante "era impegnato in un turno notturno, all'aperto, in condizioni climatiche particolarmente rigide", si legge in una nota l'avvocato diffusa dall'avvicato Francesco Dragone e dai familiari, sottolineando che l'uomo "avrebbe più volte manifestato preoccupazioni e lamentele in merito alle condizioni di lavoro, ai turni notturni prolungati e alla mancanza di adeguate tutele". Turni che, in alcuni casi, sarebbero stati anche consecutivi. Elementi, fa sapere la famiglia, "che rendono necessario un approfondimento giudiziario e che riportano al centro dell'attenzione il tema della sicurezza e delle condizioni di lavoro nei cantieri e nei servizi collegati ai grandi eventi, in particolare in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026". Zantonini era arrivato in Veneto a settembre 2025 e lavorava con un contratto a termine, già prorogato, che sarebbe scaduto a fine gennaio.