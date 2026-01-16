Milano, ancora un clochard morto di freddo

Anno scorso sono decedute 27 persone senzatetto
© Ansa
Un clochard di circa 40 anni e stato trovato morto stamani, probabilmente a causa del freddo, sotto un cavalcavia di via Padova a Milano. È il terzo senzatetto trovato morto a Milano negli ultimi giorni in cui le temperature sono particolarmente rigide. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato oltre agli operatori del 118.
Secondo i dati dell'Osservatorio sulle Persone Senza Dimora anno scorso sono morte 27 persone senzatetto. Si tratta di uno dei dati più alti del Paese. Secondo lo studio, la maggior parte delle morti avviene nei mesi invernali con il freddo che aggrava le già precarie condizioni dei senzatetto. Non è un caso che le morti si siano riscontrate adesso che la temperatura, nel capoluogo lombardo, arriva a temperature sotto zero.