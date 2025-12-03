Clochard ucciso per testare una pistola, due minorenni condannati a Bari

L'inchiesta ha ricostruito che gli imputati erano andati da un rivenditore del quartiere Japigia per comprare una moto, ma poi avrebbero deciso di usare i 250 euro che avevano in tasca per comprare una pistola a salve modificata. Poco dopo avrebbero testato l'arma prima su alcuni oggetti e poi, appunto, su un bersaglio umano.