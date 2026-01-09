Senzatetto, in Italia ne sono morti 414: +6%

Oltre la metà dei decessi sono al Nord: il 30% sono nel Nord Ovest, un 20% nel Nord Est. Il 26% al Centro, il 17% al Sud e l'8,3% nelle isole. Le regioni con più decessi sono la Lombardia con 78, il Lazio con 60, il Veneto con 46 e la Toscana con 34. Tra le città italiane, la maglia nera la indossa Roma: 48 morti in provincia e 36 in città. A Milano sono invece 27 i morti. Il report mette in evidenza che, pur pesando le grandi città. La maggior parte dei morti avviene nei territori di provincia: circa il 60%